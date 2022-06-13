Спасское-Лутовиново увековечат на губернаторской медали

Стало известно, какими будут сувенирные памятные награды.



Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на оказание услуг по изготовлению комплекта сувенирной памятной (настольной) медали «85 лет Орловской области». Всего планируется закупить 300 таких реликвий по цене 1156 рублей за штуку. Таким образом, общая цена контракта составит 347 тысяч рублей. Деньги на покупку медалей будут выделены из регионального бюджета. Согласно конкурсному заданию, сувенирная памятная (настольная) медаль «85 лет Орловской области» представляет собой металлический диск диаметром 70 мм и толщиной не менее 4 мм. Диск имеет форму правильного круга серебристого цвета с бортиком по краю (с обеих сторон), ширина бортика — 2 мм.

На лицевой стороне медали изображен коллаж с видами исторических памятных мест Орловской области: памятник танкистам-освободителям города Орла, усадьба И.С. Тургенева в Спасском-Лутовинове, Национальный парк «Орловское полесье». Также на медали будет увековечено пшеничное поле с работающей на нем сельскохозяйственной техникой. Эти символы региона разделят неровными, но широкими линиями, графически напоминающими слияние рек Оки и Орлика. Коллаж включен в круг, диаметр которого составляет 48 мм, и обрамлен широкой каймой диаметром 9 мм.

На кайме по обе стороны изображены пшеничные колосья, вверху надпись: «ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», внизу — «85 ЛЕТ». На оборотной стороне медали в центре размещено изображение герба Орловской области, по окружности — рельефная надпись: «85 ЛЕТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» и две перекрещенные к низу лавровые ветви. Все изображения на медали рельефные. Материал медали – сплав металлов серебристого цвета, исполнение – объемно-рельефная штамповка, полировка. Кроме того, к сувениру полагается красивый футляр, вернее, футляр-перевертыш с флоковым ложементом и прозрачной крышкой.

ИА «Орелград»