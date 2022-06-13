«Вечно пьяного» водителя лишили прав на 4 года

Выбивающийся из общего ряда приговор вынес суд Ливенского района.



В Орловской области Ливенским районным судом обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный ранее в отношении местного жителя за совершение сразу двух преступлений. Он был признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Причем в суде было доказано два факта совершения преступления в рамках данной уголовной статьи.

Как сообщает пресс-служба Ливенского райсуда, впервые данный гражданин был осужден уголовным судом в январе 2020 года. Тогда его признали виновным по более мягкой части 1 статьи 264.1 УК РФ. Он попался пьяным за рулем, будучи до этого наказанным за аналогичное правонарушение в рамках административного кодекса. Дальнейший события доказали, что на путь исправления он не встал. В середине января 2022 года сотрудник ГИБДД в Ливнах остановил для проверки автомобиль ВАЗ-21134, двигавшийся со стороны деревни Каменево. Было около 11 часов утра. Несмотря на столь ранний час, водитель проявлял явные признаки алкогольного опьянения.

На законные требования сотрудника полиции пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он ответил отказом. Поэтому мужчина автоматически был признан лицом, находящимся в состоянии опьянения. Учитывая его прошлое, на молодого человека завели уголовное дело. Спустя всего две недели этот же гражданин полностью повторил описанный сценарий. Около 14 часов дня он сел за руль своего автомобиля в деревне Каменево и отправился в Ливны. Мужчина был нетрезв.

На сей раз его поездка сопровождалась «приключениями». Так, в деревне Жилево ему пришлось совершить вынужденную остановку, так как у его машины «полетел» привод сцепления. Впрочем, планы это не нарушило. Мужчина нашел попутку, которая взяла его автомобиль на буксир. В состоянии тросовой сцепки машины добрались до Ливен, где были остановлены сотрудником ГИБДД у стен автомойки. Нетрезвый водитель находился в тот момент за рулем своего автомобиля.

На этот раз он согласился пройти освидетельствование. Предельно допустимый уровень содержания алкоголя в крови у него оказался превышен почти в пять раз. В результате на ливенца завели еще одно уголовное дело. По совокупности он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»