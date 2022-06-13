Жителю Орловской области дали срок за отказ от работы

Исправительные работы мужчине заменили реальным лишением свободы.



В Орловской области Новосильский районный суд заменил осужденному исправительные работы на лишение свободы. Как уточнили в пресс-службе указанного суда, речь идет о ранее неоднократно судимом местном жителе. Не так давно мужчина выслушал очередной приговор. Его наказали одним годом исправительных работ за применение насилия в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

После вступления приговора в законную силу осужденный был принят на работу по месту своего жительства, — уточнили в суде. Однако спустя месяц работу он прогулял, причем это был прогул без уважительных причин. На первый раз его отчасти пожалели. Прогульщик лишь получил письменное предупреждения от сотрудника уголовно-исполнительной инспекции. Осужденному напомнили о том, что назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом наказания.

Однако тот не отреагировал должным образом, не пожелал добросовестно трудиться и вновь не вышел на работу. В результате в суд от уголовно-исполнительной инспекции поступило ходатайство о замене наказания. В судебном заседании осужденный пояснил, что у него «не сложились отношения с руководителем по месту исполнения наказания». Но было установлено, что осужденный даже не пытался найти работу в другом месте. Это указывает на то, что мужчина попросту не хотел работать. Труду он предпочел колонию. Суд заменил ему неотбытую часть наказания в виде исправительных работ на 3 месяца и 20 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

ИА «Орелград»