Жителю Орловской области дали срок за отказ от работы

13.6.2022 | 15:00 Новости, Происшествия

Исправительные работы мужчине заменили реальным лишением свободы.


В Орловской области Новосильский районный суд заменил осужденному исправительные работы на лишение свободы. Как уточнили в пресс-службе указанного суда, речь идет о ранее неоднократно судимом местном жителе. Не так давно мужчина выслушал очередной приговор. Его наказали одним годом исправительных работ за применение насилия в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

После вступления приговора в законную силу осужденный был принят на работу по месту своего жительства, — уточнили в суде. Однако спустя месяц работу он прогулял, причем это был прогул без уважительных причин. На первый раз его отчасти пожалели. Прогульщик лишь получил письменное предупреждения от сотрудника уголовно-исполнительной инспекции. Осужденному напомнили о том, что назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом наказания.

Однако тот не отреагировал должным образом, не пожелал добросовестно трудиться и вновь не вышел на работу. В результате в суд от уголовно-исполнительной инспекции поступило ходатайство о замене наказания. В судебном заседании осужденный пояснил, что у него «не сложились отношения с руководителем по месту исполнения наказания». Но было установлено, что осужденный даже не пытался найти работу в другом месте. Это указывает на то, что мужчина попросту не хотел работать. Труду он предпочел колонию. Суд заменил ему неотбытую часть наказания в виде исправительных работ на 3 месяца и 20 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования