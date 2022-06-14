Количество погибших на работе выросло почти в 3 раза

14.6.2022 | 18:02 Новости, Общество

Аналитики озвучили данные наблюдений за уровнем производственного травматизма.

Специалисты Орелстата обнародовали итоги федерального статистического наблюдения. В его рамках в Орловской области были собраны сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях в 2021 году. Затем сотрудники ведомства провели сравнительный анализ. В обследовании в минувшем году участвовало 1077 орловских предприятий с общей численностью работающих 96,7 тысячи человек. Из них 231 предприятие относится к категории малых, на них трудилось 10,5 тысячи человек. 

«В истекшем году на 69 предприятиях (6,4 процента от общего числа обследованных) были зафиксированы несчастные случаи, — следует из сообщения Орелстата. — Количество пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более составило 128 человек, из них 8 – со смертельным исходом».

По сравнению с 2020 годом число работников, получивших травмы на производстве, уменьшилось на 5,9 процента. Однако обращает на себя внимание значительный рост числа погибших. В 2020 году в регионе было зафиксировано три случая гибели работников, то есть в 2021 году статистика по данному показателю выросла почти в 3 раза. Отметим, что это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. 

Восемь погибших также было зафиксировано в 2018 году. А печальный рекорд принадлежит 2016 году, когда на производстве погибло десять человек. Численность происшествий на производстве с летальным исходом в расчете на каждую 1000 работающих в отчетном периоде также оказалась одной из самых высоких – показатель составил 0,083. Выше он был в уже упомянутом 2016 году – 0,088. Добавим, что по количеству пострадавших в результате ЧП на работе лидером является 2015 год, когда травмы получили 197 человек.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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