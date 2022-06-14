Минобороны пресекло незаконное использование бренда «Армия России»

Факт нарушения авторских прав был выявлен в Орловской области.



В Орловской области региональный арбитраж рассмотрел дело по исковому заявлению Министерства обороны Российской Федерации к местному индивидуальному предпринимателю. Речь шла о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 120 тысяч рублей, а также судебных расходов. Минобороны является правообладателем товарных знаков, объединенных словесным элементом «АРМИЯ РОССИИ» / «RUSSIAN ARMY». Они были зарегистрированы в 2014 году.

Из материалов дела следует, что не так давно Минобороны узнало о факте продажи в торговой точке, расположенной на улице Московской в Орле, товара, обладающего всеми признаками контрафактного товара, а именно: индивидуальных рационов питания (ИРП), маркированных комбинированными обозначениями «АРМИЯ РОССИИ». Пайки были украшены монохромным графическим элементом в форме звезды и указанным выше словосочетанием.

В Минобороны посчитали эту маркировку сходной до степени смешения с зарегистрированными комбинированными товарными знаками. При этом «брендовая» тушенка продавалась без какого-либо согласия правообладателя (Минобороны России), лицензиата (АО «Военторг») и производителя (ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат»). Минобороны направляло в адрес ИП претензию с требованием о прекращении незаконного использования сходного с названными товарными знаками обозначения и выплате соответствующей компенсации.

Претензия была проигнорирована, и дело перекочевало в суд. Арбитраж восстановил хронологию событий. Выяснилось, что товар был выявлен сотрудником «Военторга», который в апреле 2021 года «осуществлял мониторинг продажи третьими лицами продукции, правообладателями которой являются АО «Военторг» и Министерство обороны РФ». В торговой точке в Орле он лично приобрел индивидуальный рацион питания. Интересно, что на товаре присутствовала надпись «Не для продажи».

Факт покупки был зафиксирован в кассовом чеке, где было указано: «Индивидуальный рацион питания «Армия России». Цена одного комплекта составляла 500 рублей. Проверяющий приобрел тогда и другие «армейские товары», в том числе мыло хозяйственное, носки зимние для военнослужащих, линейку командирскую, нож перочинный, шеврон, ремень брючный, маску нестерильную. Позже выяснилось, что правами на бренды части этих товаров обладает «Военторг», а на другую часть – Министерство обороны РФ. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с орловского индивидуального предпринимателя в пользу Минобороны РФ компенсацию за незаконное использование товарных знаков, но не заявленные 120 тысяч рублей, а 36 тысяч. То есть, сумма требований судом была снижена почти в четыре раза.

ИА «Орелград»