На выборах в Ливнах проголосовали за фонтан

Жители города помогли властям определиться, на что потратить деньги.

Как сообщает администрация города Ливны, состоялось заседание общественной комиссии по проведению рейтингового голосования. Как и жители других населенных пунктах региона, ливенцы сделали свой выбор общественной территории, планируемой к благоустройству в 2023 году. Напомним, средства поступают по линии бюджета, а для того, чтобы избежать злоупотреблений, голосования проходит на единой федеральной платформе.

В Ливнах на выбор горожанам было предложено две общественные территории: культурно-мемориальный комплекс (площадь Победы и аллея Героев) и Комсомольский парк. Причем комплексу предстоит пройти уже третий этап своего благоустройства, тогда как парк только стартует в подобном проекте. По данным властей, в онлайн-голосовании приняли 3866 жителей города Ливны. Из них 3087 человек сделали свой выбор в пользу работ на культурно-мемориальном комплексе. В мэрии уточнили, что там планируется обустройство фонтана.

За начало благоустройства Комсомольского парка проголосовало 779 человек. То есть фонтан одержал убедительную победу. Также сообщается, что более половины от общего числа проголосовавших выразили свое мнение с помощью волонтеров. Само голосование проходило в режиме онлайн с 15 апреля по 30 мая 2022 года, а теперь общественная комиссия официально подвела его итоги. Необходимые средства в Ливны поступят по линии национального проекта «Жилье и городская среда» и дойдут до фонтана транзитом через муниципальную программу.

«Результаты голосования утверждены, — комментирует Наталья Соколова, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. — Необходимые изменения внесены в муниципальную программу. Теперь она размещена на официальном сайте администрации города Ливны для общественных обсуждений, которые будет продолжаться до 10 июля 2022 года».

ИА «Орелград»