Орловцы могут в прямом эфире наблюдать за реконструкцией Красного моста

14.6.2022 | 18:00 Новости, Строительство

Мэрия запустила онлайн-трансляцию орловского долгостроя.

Жители Орловской области получили возможность в режиме онлайн следить за тем, как ведутся (или не ведутся) работы по реконструкции Красного моста в центре Орла.

На ресурсах горадминистрации появились ссылки на видеотрансляцию, где можно в режиме реального времени отслеживать прогресс в строительстве временной пешеходной переправы и других запланированных работ.

Также мэр Орла Юрий Парахин поделился последними новостями крупного орловского долгостроя:

«Работают 62 человека и 10 единиц техники. Занимаются преимущественно монолитом: уже залили четыре подпорные стенки, это около 25 кубометров бетона. В то же время сегодня прибыла очередная партия металлоконструкций для следующего пролёта пешеходной переправы, их монтаж начнётся завтра. Продолжается вынос силовых кабелей. Самый большой прокол под Окой планируется выполнить через 2-3 недели».

ССЫЛКА на трансляцию работ.

ИА «Орелград»

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