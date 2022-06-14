Подрядная организация оштрафована на 100 миллионов за коррумпирование орловского чиновника

Директор компании передал Масленникову, тогдашнего руководителю Фонда капремонта 36,5 миллионов рублей за содействие в получении подрядов.

Компания «Москомреставрация» оштрафована на 100 миллионов рублей за крупное незаконное вознаграждение, выданное Владиславу Масленникову, бывшему руководителю регионального Фонда капитального ремонта.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в период с апреля 2016 г. по январь 2017 г. директор ООО «Москомреставрация», действуя в интересах юридического лица, передал руководителю регионального Фонда капитального ремонта незаконное вознаграждение в сумме свыше 36,5 млн рублей за оказание содействия в заключении договоров на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Напомним, незаконное сотрудничество подрядчика с чиновником завершилось уголовными делами, возбужденными за махинации, осуществленные при проведении капитального ремонта.

Сам Масленников получил семь лет лишения свободы, а также штраф в размере более 73 миллионов рублей. Его подельники из «Москомреставрации», Елин и Дворецкий, были осуждены на пять лет.

Теперь же пришла очередь самого юридического лица. В связи с необходимостью взыскать крупный штраф, на имущество и банковские счета компании наложены аресты.

ИА «Орелград»