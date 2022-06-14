В День России в Ливнах сгорели баня и КамАЗ

14.6.2022 | 11:35 Новости, Происшествия

Люди не пострадали.

Грузовой автомобиль и баня сгорели в Ливнах в воскресенье, 12 июня. Оба происшествия обошлись без человеческих жертв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ночь с субботы на воскресенье, в 02.53, стало известно о том, что на улице Городнянского загорелся грузовик «КамАЗ». Прибыв на место, пожарные обнаружили, что открытым пламенем горит моторный отсек и кабина. При этом, огонь мог распространится на полуприцеп.

Сотрудникам МЧС удалось спасти полуприцеп и подъемную установка, но кабина и моторный отсек сгорели.

А праздничным вечером, в 19.27, горела баня и гараж на улице Фрунзе. В результате возгорания сгорели помещения душевой и парилки. Распространение пламени на соседние помещения удалось пресечь.

В обоих случаях причины возгорания неизвестны, их устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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