В День России в Ливнах сгорели баня и КамАЗ

Люди не пострадали.

Грузовой автомобиль и баня сгорели в Ливнах в воскресенье, 12 июня. Оба происшествия обошлись без человеческих жертв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ночь с субботы на воскресенье, в 02.53, стало известно о том, что на улице Городнянского загорелся грузовик «КамАЗ». Прибыв на место, пожарные обнаружили, что открытым пламенем горит моторный отсек и кабина. При этом, огонь мог распространится на полуприцеп.

Сотрудникам МЧС удалось спасти полуприцеп и подъемную установка, но кабина и моторный отсек сгорели.

А праздничным вечером, в 19.27, горела баня и гараж на улице Фрунзе. В результате возгорания сгорели помещения душевой и парилки. Распространение пламени на соседние помещения удалось пресечь.

В обоих случаях причины возгорания неизвестны, их устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»