В Орле может резко вырасти тариф на вывоз и утилизацию мусора

Областной депутат Числов рассказал о планах чиновников и их последствиях для населения.

Владислав Числов, глава фракции ЛДПР в областном Совете народных депутатов, высказал мнение о том, что тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов может серьезно вырасти. Об этом депутат сообщил в своем телеграмм-канале, ссылаясь на информацию, обсуждаемую среди депутатского корпуса.

Речь идет о последствиях, которые повлекут за собой планы «команды Клычкова» передать в концессию частнику областные объекты мусоропереработки («Фактически куски земли с мусором, так как государственных мусорозаводов в регионе толком нет», — уточняет Числов).

6 мая на заседание областного правительства Антон Старосельский, руководитель представительства Орловской области при Правительстве РФ, рассказал о появлении нового крупного игрока на рынке утилизации ТКО. Было заявлено о подготовке концессионного соглашения с новым инвестором, благодаря которому должен появиться комплекс по обработке и захоронению отходов.

А в конце мая стало известно, что департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области объявил конкурс по поиску подобного инвестора.

По словам Владислава Числова, этой сделкой власть планируют снять с себя «проблемы развития отрасли, которые она должна решать». Кроме того, денежные потоки будут перенаправлены от текущих участников рынка к людям, одобренным командой губернатора.

«Но есть одно препятствие. В виде НДС и прочих налогов, который появится у концессионера. Что сразу серьезно повысит тариф на вывоз и утилизацию ТБО. Учитывая, что к тарифу и так есть вопросы. Он завышен по объемам для населения. Можно ожидать новой волны социальной напряженности в регионе.

Ну и отдельно нужно понимать, что концессия — это надолго. Те, кто сейчас возьмет в концессию объекты, будут еще долго, после того как Клычков уедет, обдирать население. Лет 10. Не меньше», — предупреждает Числов.

Отметим, что по сообщениям орловских СМИ, нынешний тариф за вывоз мусора основан на том, что по мнению чиновников из департамента ЖКХ, в Орловской области за год накапливается 347 тысяч тонн отходов. При этом, участники рынка заявляют о том, что этот показатель завышен примерно в полтора раза. То есть, жители региона уже сейчас, до реформы, серьезно переплачивают за данную коммунальную услугу.

ИА «Орелград»