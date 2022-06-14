В Орле судьям не хватает места

Совет судей Орловской области обсудил проблемные вопросы.



Обеспечение районных судов и судебных участков Орловской области служебными помещениями стало одним из основных вопросов, вынесенных на обсуждение очередного заседания Совета судей Орловской области. Также участники говорили о необходимости проведения капитального и текущего ремонтов в помещениях, занимаемых районными судами и мировыми судами, обеспечения в эти здания свободного доступа для инвалидов. Полномочия здесь разграничены. Так, помещениями для мировых судов ведает профильное управление. Оно так и называется – управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области.

«Управление судебного департамента в пределах своей компетенции обеспечивает районные суды материально-техническими, транспортными средствами, организует строительство зданий, а также ремонт и техническое оснащение зданий и помещений районных судов, — пояснила пресс-служба Орловского облсуда. – Нехватка площадей имеет место в Железнодорожном и Советском районных судах города Орла, Ливенском, Мценском и Орловском районных судах».

Было отмечено, например, что мировой судья и работники аппарата судебного участка Знаменского района временно размещены в здании районной администрации. Дело в том, что другого помещения, которое соответствовало бы требуемым нормам, в Знаменском нет. Дефицит площадей также имеется на судебном участке № 2 города Ливны и Ливенского района и судебном участке № 4 Орловского района.

«Нуждаются в ремонте и дооборудовании архивные помещения большинства судебных участков, — говорится в сообщении облсуда. — Имеется необходимость в оснащении служебных помещений системами кондиционирования воздуха. Есть и другие проблемы в материально-техническом обеспечении судебных участков».

По итогам рассмотрения данного вопроса был предложен ряд мер. В частности, Совет судей рекомендовал продолжить работу с МТУ Росимущества, администрациями Орла и Орловской области по подбору подходящих зданий и помещений для размещения районных и мировых судов, а также работников аппарата, «испытывающих в настоящее время недостаток площадей либо размещенных в помещениях, не отвечающих предъявленным требованиям».

ИА «Орелград»