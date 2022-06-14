В Орле возобновлено движение троллейбусов по Комсомольской

Маршруты № 4, № 6 и № 7 функционируют в прежнем варианте.

В Орле возобновилось движение троллейбусов по улице Комсомольская. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее «Орелград» сообщал, что в мае контактная троллейбусная сеть вышла из строя в районе Комсомольской. В связи с этим, на участке от автовокзала до главпочтампа движение троллейбусов было прекращено.

Пассажиры маршрутов № 4, № 6 и № 7 временно ездили по измененному варианту с разворотом на «Трилистнике».

ИА «Орелград»