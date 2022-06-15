Федеральное СМИ опубликовало расследование о «личной улице» мэра Орла Парахина

Дорога к «тещиному дома» меркнет по сравнению с историей о целой личной улице в деревне Кондырева.

Федеральные журналисты опубликовали расследование о целой улице, находящейся в частной собственности мэра Орла Юрия Парахина.

Материал опубликован изданием «Совершенно секретно», которое продолжило тему «семьи Парахиных» и вслед за историями о дороге к «тещиному дому», выводе земель из сельскохозяйственного оборота и «схемах» с огромными объемами коммерческой недвижимости рассказали об улице Никольская, расположенной в деревне Кондырева Орловского муниципального округа.

Особенность этой улицы заключается в том, что за десять лет существования на ней не было построено ни одно дома кроме особняка Юрия Парахина, а все земельные участки, как утверждает издание, принадлежат друзьям и деловым партнерам мэра.

Любопытно также, что дорогу на улицу Никольская построила та же самая организация, что и дорогу к легендарному «тещиному дому» — ООО «СтройАвтострада». При этом, формальная стоимость проекта составляет около четырех миллионов рублей, в то время как реально, по мнению издания, она должна была обойтись в 25 миллионов.

Ознакомиться с расследованием, которое, вероятно, станет резонансным, можно по ССЫЛКЕ.

ИА «Орелград»