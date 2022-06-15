История с ликвидацией школ под Орлом получила продолжение

Ливенские чиновники приступили к «работе над ошибками».



Власти Ливенского района, похоже, не отказались от идеи ликвидировать в ближайшие годы несколько сельских школ, а также оптимизировать другие школы и детсады путем их объединения. Напомним, ранее «Орелград» сообщал, что в мае 2022 года администрация Ливенского района издала соответствующее постановление. На это известие отреагировала прокуратура, которая провела проверку и отменила правовой акт о ликвидации образовательных организаций как незаконный.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области, при издании постановления не была соблюдена установленная процедура принятия правового акта такого характера. «Так, не создана комиссия по оценке последствий принятия такого решения, не дана оценка прогнозу демографической ситуации, не изучена территориальная доступность других образовательных организаций и состояние школьных маршрутов», — уточнили в надзорном органе.

Похоже, власти Ливенского района приступили к «работе над ошибками». Так, администрация внесла изменения в собственное постановление от 26 августа 2014 года № 310 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций Ливенского района». Внесение поправок в документе объясняется «изменением кадрового состава». Как бы то ни было, но глава района Анатолий Шолохов постановлением от 9 июня 2022 года утвердил новый состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций. Получается, что тем самым снимается одна из озвученных прокуратурой претензий. Остальные претензии должна, видимо, снять уже сама комиссии.

Что касается ее состава, то председателем назначена Лариса Дьяконова, замглавы администрации района по социально-экономическим вопросам. Начальник управления образования Валерий Ревин назначен зампредом комиссии. В состав включены Павел Пыщев (начальник отдела по образовательной политике и инспектированию), Сергей Грешников (начальник управления муниципального имущества и земельных отношений), Олег Семенихин (начальник управления ЖКХ) и Марина Ревякина (главный бухгалтер МКУ ЦБ при МОУ Ливенского района). Также в комиссию будут включать руководителей тех образовательных организаций, в отношении которой проводится процедура реорганизации или ликвидации, и глав администраций сельских поселений, на территории которых расположены «приговоренные к оптимизации» школы и детские сады.

ИА «Орелград»



