Лишь треть бизнеса обеспечена электронными подписями

Орловские налоговики напомнили предпринимателям о необходимости КЭП.



На текущий момент около 30 процентов налогоплательщиков Орловской области, обязанных применять в своей деятельности квалифицированные электронные подписи (КЭП), обеспечено электронными подписями ФНС России. При этом с 1 января 2023 года подписи, выданные юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам коммерческими удостоверяющими центрами станут нелегитимными. Об этом завила руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова в ходе «Делового утра в ТПП». Как уточнили в пресс-службе УФНС, мероприятие было проведено совместно с региональным бизнес-омбудсменом Евгением Лыкиным.

«В рамках «Делового утра в ТПП» была сформирована мобильная площадка для общения активной аудитории действующих предпринимателей и руководителей организаций с главным спикером мероприятия, — пояснили в ведомстве. — В ходе «живого диалога» представители бизнес-сообщества узнали о последних нововведениях в налогообложении юридических лиц, мерах поддержки, принятых на федеральном и региональном уровнях, а также о действующих проектах ФНС по снижению административной нагрузки на налогоплательщиков».

Ирина Емельянова обратила внимание представителей бизнеса на необходимость оформления бесплатной квалифицированной электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России. Напомним, к выдаче бесплатных КЭП налоговики приступили еще с 1 июля 2021 года. Поскольку «час Х» постепенно приближается, УФНС призывает руководителей не откладывать получение КЭП на последние дни, а заблаговременно подать заявление на выпуск ключа электронной подписи в УЦ ФНС.

Ранее, выступая на совещании в администрации Орловской области, начальник отдела информационной безопасности и информационных технологий УФНС Роман Калдаров напомнил: в рамках предоставления услуги по выдаче КЭП действует принцип экстерриториальности. Это означает, что заявитель может обратиться в любой налоговый орган, независимо от места жительства и места регистрации организации. Для получения электронной подписи необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и носитель ключевой информации (токен). Последний должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСТЭК или ФСБ.

ИА «Орелград»