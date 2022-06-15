Облсовет публично обсудит исполнение бюджета

Слушания пройдут в главном зале администрации региона.

Орловский областной Совет народных депутатов проведет публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2021 год. Мероприятие назначено на 21 июня 2022 года, оно пройдет в 10 часов в Круглом зале здания администрации Орловской области на площади Ленина, 1 в Орле. Слушания организуются в соответствии со статьей 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

Напомним, отчет ранее был представлен правительством Орловской области и даже прошел обсуждения в облсовете. Согласно ему, доходы областного бюджета за 2021 год составили 48,316 миллиарда рублей с приростом к уровню 2020 года на 6,314 миллиарда. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 26,347 миллиарда рублей, то есть Орловщина самостоятельно заработала чуть больше, чем получила средств из федерального бюджета. Стоит подчеркнуть, что собственные доходы по сравнению с 2020 годом увеличились на 5,922 миллиарда рублей, или на 29 процентов.

Соответственно, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета оцениваются в 21,969 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом финансовая поддержка из федерального центра увеличилась на 391,7 миллиона рублей, или на 1,8 процента. В правительстве также отмечают, что поступления по основным налогам в 2021 году выросли по отношению к показателям 2020 года. Например, прирост сборов по налогу на прибыль организаций составил 76,4 процента, по налогу на доходы физических лиц – 11,7 процента, по налогу на имущество организаций – 19 процентов, по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 21,4 процента.

Налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 4,242 миллиарда рублей. В данном случае уровень предыдущего года превзойден на 452,1 миллиона рублей, или на 11,9 процента. «Увеличение поступлений доходов позволило не только в полном объеме исполнить все взятые на себя расходные обязательства, но и по многим направлениям увеличить расходы», — отмечено в отчете. В целом расходы областного бюджета по итогам 2021 года составили 44,941 миллиарда рублей с приростом к уровню 2020 года на 1,235 миллиарда, или на 2,8 процента.

ИА «Орелград»