Счета арестовали у жителя Орловской области

Причиной для принятия жестких мер стали крупные долги по алиментам.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области привело очередной пример применения мер принудительного взыскания к нерадивым родителям. Речь идет о жителе Орла, в отношении которого в Северном РОСП находилось исполнительное производство. В пресс-службе УФССП уточнили, что ранее суд обязал его выплачивать в пользу своих несовершеннолетних сына и дочери треть всех видов доходов. Однако орловец недобросовестно исполнял свои родительские обязанности. Его долг перед детьми по алиментам превысил 300 тысяч рублей.

«Чтобы побудить мужчину к оплате долга, судебный пристав-исполнитель принял в отношении него комплекс мер принудительного исполнения решения суда, в том числе наложил арест на расчетные счета должника, — рассказали в УФССП. — Данная мера принудительного исполнения подействовала на мужчину. Чтобы иметь возможность беспрепятственно пользоваться своими счетами, гражданин оплатил всю сумму задолженности по алиментам в размере свыше 300 тысяч рублей».

Управление ФССП неоднократно заявляло о том, что взыскание долгов по алиментам является одним из самых приоритетных направлений деятельности этой службы. Приставы регулярно призывают должников вспомнить о своей ответственности и погасить долги. В противном случае к ним будут применены меры принудительного исполнения. Так, согласно статистике, за четыре месяца 2022 года орловскими судебными приставами было принудительно взыскано почти 90 миллионов рублей задолженности по алиментам. Это на 53 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество исполнительных производств по алиментам, находящимся в остатке, уверенно снижается, — заверили в ведомстве.

ИА «Орелград»