Штрафы ГИБДД не позволили орловцу продать землю

Накопленная задолженность стала причиной наложения ограничений.

В Орловской области местный житель не сумел продать принадлежащий ему земельный участок. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП, сделать это ему не позволили ограничения, которые были введены против него судебным приставом-исполнителем. Дело в том, что у жителя областного центра накопилась довольно внушительная задолженность по десяткам штрафов ГИББД, а также уплате налогов и оплате счетов ЖКХ. Общая сумма долга перевалила за 100 тысяч рублей.

Исполнительные производства в отношении мужчины находились в Северном районном отделении судебных приставов города Орла. Должника неоднократно призывали начать исполнение своих финансовых обязательств, однако он поданные ему сигналы игнорировал. В результате дело дошло до применения мер принудительного исполнения. Напомним, что существует не одна подобная мера. В данном случае максимальный эффект принесло введение ограничений на совершение определенных действий.

«В том числе, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия на принадлежащий ему на праве собственности земельный участок, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. — Данная мера принудительного исполнения оказалась действенной. Когда мужчине потребовалось продать данное имущество, он оперативно оплатил имеющуюся задолженность, а также исполнительский сбор за несвоевременное исполнение решения суда».

ИА «Орелград»