В Орле со двора на Раздольной две недели не могли убрать спиленное дерево

15.6.2022 | 11:51 Новости, Общество

Две недели назад на улице Раздольной в Орле спилили большую иву. Убрать мешавший пешеходам и автомобилистам мусор удалось только после обращения жителей к губернатору.

Первыми адресатами жалоб жителей стали управляющая компания и чиновники мэрии. На обращения они не отреагировали.

После этого жильцы написали губернатору Андрею Клычкову. Однако оперативнее главы региона отреагировал политик Дмитрий Юдин. 15 июня мусор был вывезен.

— Смех смехом, а в ситуации, когда управляющие компании не работают, людям приходится обращаться к главе региона с самыми мелкими бытовыми вопросами. Мы заметили обращение и оперативно вывезли мусор с территории двора. Уборка территории заняла ровно 35 минут. Дерево пролежало две недели, — рассказал Юдин.

В мэрии и управляющей компании пока не смогли объяснить причину своего длительного бездействия.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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