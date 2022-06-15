В Орле со двора на Раздольной две недели не могли убрать спиленное дерево

Две недели назад на улице Раздольной в Орле спилили большую иву. Убрать мешавший пешеходам и автомобилистам мусор удалось только после обращения жителей к губернатору.

Первыми адресатами жалоб жителей стали управляющая компания и чиновники мэрии. На обращения они не отреагировали.

После этого жильцы написали губернатору Андрею Клычкову. Однако оперативнее главы региона отреагировал политик Дмитрий Юдин. 15 июня мусор был вывезен.

— Смех смехом, а в ситуации, когда управляющие компании не работают, людям приходится обращаться к главе региона с самыми мелкими бытовыми вопросами. Мы заметили обращение и оперативно вывезли мусор с территории двора. Уборка территории заняла ровно 35 минут. Дерево пролежало две недели, — рассказал Юдин.

В мэрии и управляющей компании пока не смогли объяснить причину своего длительного бездействия.