В Орловской области стали реже умирать от «старости»

Представлен анализ статистики и структуры смертности в Орловской области.



Правительство Орловской области утвердило в новой редакции программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Документ интересен тем, что в нем, помимо прочего, приведен анализ общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно ему, количество случаев смерти «от старости» в регионе в 2021 году уменьшилось на 23,3 процента по отношению к 2020 году (в РФ – на 18 процентов, в ЦФО – на 22 процента). При этом количество случаев смерти по неустановленным причинам в Орловской области в 2021 году увеличилось по отношению к 2020 году на 18,1 процентов (в РФ – на 14 процентов, в ЦФО – на 18 процентов).

В целом демографическая ситуация в регионе, а она оценивалась за период с 2019 по 2021 годы, охарактеризована как напряженная. Так, рождаемость в расчете на каждую 1000 жителей Орловской области снизилась за три года — с 8,1 в 2019 году до 7,5 в 2021 году. Также отмечается снижение рождаемости в целом по Российской Федерации – с 10,1 в 2019 году до 9,6 в 2021 году. Смертность в трудоспособном возрасте по медико-демографическим показателям на 100 тысяч жителей в Орловской области увеличилась с 502,7 в 2019 году до 651,6 в 2020 году. В целом по РФ показатель смертности в трудоспособном возрасте также увеличился.

«С 2019 года по 2021 год в Орловской области отмечается убыль населения с 7,2 в 2019 году до 13,4 в 2021 году из расчета на 1000 человек, — говорится в документе. — Ожидаемая продолжительность жизни по медико-демографическим показателям за два года в Орловской области уменьшилась и составила 70,1 в 2020 году (72,6 в 2019 году). По медико-демографическим показателям динамика продолжительности жизни в РФ за два года снизилась с 73,3 в 2019 году до 71,5 в 2020 году».

В настоящее время в Орловской области сохраняется напряженная демографическая ситуация, поскольку уровень смертности превышает уровень рождаемости, — резюмируют авторы постановления. Также отмечается, что в 2021 году в регионе наблюдался процесс увеличения общей смертности и смертности от болезней системы кровообращения (БСК). Показатель общей смертности составил в 2021 году 2066,1 на 100 тысяч жителей и в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 12,2 процента. Смертность от БСК в 2021 году составила 957,2 случая на каждые 100 тысяч жителей.

ИА «Орелград»