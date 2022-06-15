В Заводском районе Орла пострадал молодой водитель, столкнувшийся с фурой

Пострадавший не выдержал безопасный боковой интервал.

Вчера днем на Карачевском шоссе пострадал 21-летний водитель легкового автомобиля, столкнувшийся с фурой. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 15.30 водитель «Рено Симбол» в районе располагающегося на Карачевском шоссе автомобильного салона не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с грузовиком «Скания G440», который ехал слева в попутном направлении.

Повреждения, полученные водителем «Рено», оказались не очень серьезными, и после медицинского осмотра он был отпущен.

ИА «Орелград»