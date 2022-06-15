В Железнодорожном районе Орла спасен мужчина, закрытый в горящем гараже

Пожар в гаражном кооперативе произошел вчера ранним утром.

Вчера ранним утром сотрудникам МЧС удалось спасти человека, запертого в одном из гаражей в гаражном потребительском кооперативе «Нива».

По сообщению пресс-службы МЧС, о пожаре в Железнодорожном районе стало известно вчера в 06.31. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что из закрытого гаража идет дым, а внутри заперт человек. При этом, пламя могло распространится на смежные гаражи.

Запертый мужчина был спасен через окно гаража, а в самом строении в итоге сгорели вещи, помещение было закопчено изнутри, также частичные повреждения получила кровля.

Предположительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки.

ИА «Орелград»