Гражданам снова предложили «сниженную» ипотеку

16.6.2022 | 10:01 Важное, Новости, Экономика

Региональный проект «Ипотека» взял старт с обновленными условиями.


В Орловской области стартовала реализация регионального проекта «Ипотека». Как отмечено на портале правительства региона, он ориентирован на несколько категорий граждан. Последние вправе воспользоваться ипотечным кредитованием со сниженной процентной ставкой (менее 8 процентов) для приобретения жилья на первичном рынке на территории Орловской области. Действие регионального проекта распространяется на объекты строительных компаний, с которыми заключены соответствующие соглашения. В их число включены ПАО «Орелстрой», строительная компания «Зенит», строительный коммерческий холдинг «СТС Групп» и ООО «Ударник».

Право на заключение договора удостоверяется путем выдачи гражданину соответствующего свидетельства, которое предъявляется в строительную компанию, — следует из официального сообщения. Оформление и выдача таких свидетельств отнесены к полномочиям облдепартамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Перечень категорий граждан, имеющих право на получение свидетельства, а также список необходимых документов определены постановлением правительства № 326 «О создании условий для осуществления отдельными категориями граждан права на жилище и стимулирования жилищного строительства на территории Орловской области».

Так, право на заключение ипотечного договора имеют граждане, проживающие в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского капитала; многодетные семьи; ветераны боевых действий; инвалиды и семьи с детьми-инвалидами; работники бюджетной сферы; семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день заключения договора не превышает 40 лет; работники организаций; граждане, у которых первый или последующие дети родились, начиная с 1 января 2018 года; участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; молодые люди, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Кстати
В прошлом году Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит эффективности расходования средств в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Было установлено, что по состоянию на начало ноября 2021 года в рамках регионального проекта «Ипотека» в регионе выдали 224 свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на первичном рынке. На ту же дату улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой 214 орловских семей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования