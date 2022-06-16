Гражданам снова предложили «сниженную» ипотеку

Региональный проект «Ипотека» взял старт с обновленными условиями.



В Орловской области стартовала реализация регионального проекта «Ипотека». Как отмечено на портале правительства региона, он ориентирован на несколько категорий граждан. Последние вправе воспользоваться ипотечным кредитованием со сниженной процентной ставкой (менее 8 процентов) для приобретения жилья на первичном рынке на территории Орловской области. Действие регионального проекта распространяется на объекты строительных компаний, с которыми заключены соответствующие соглашения. В их число включены ПАО «Орелстрой», строительная компания «Зенит», строительный коммерческий холдинг «СТС Групп» и ООО «Ударник».

Право на заключение договора удостоверяется путем выдачи гражданину соответствующего свидетельства, которое предъявляется в строительную компанию, — следует из официального сообщения. Оформление и выдача таких свидетельств отнесены к полномочиям облдепартамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Перечень категорий граждан, имеющих право на получение свидетельства, а также список необходимых документов определены постановлением правительства № 326 «О создании условий для осуществления отдельными категориями граждан права на жилище и стимулирования жилищного строительства на территории Орловской области».

Так, право на заключение ипотечного договора имеют граждане, проживающие в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского капитала; многодетные семьи; ветераны боевых действий; инвалиды и семьи с детьми-инвалидами; работники бюджетной сферы; семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день заключения договора не превышает 40 лет; работники организаций; граждане, у которых первый или последующие дети родились, начиная с 1 января 2018 года; участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; молодые люди, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Кстати

В прошлом году Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит эффективности расходования средств в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Было установлено, что по состоянию на начало ноября 2021 года в рамках регионального проекта «Ипотека» в регионе выдали 224 свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на первичном рынке. На ту же дату улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой 214 орловских семей.

ИА «Орелград»