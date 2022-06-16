Леонид Музалевский ознакомился с ходом реконструкции Красного моста

Спикер парламента обсудил ход работ с руководителем подрядной организации.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский посетил сегодня площадку реконструкции Красного моста, чтобы лично ознакомиться с ходом работ. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В ходе визита Музалевский пообщался с Николаем Кутлуниным, директором подрядной организации ООО «УПМК-22». Во встрече также приняли участие представители управления капитального строительства города Орла и сотрудники подрядной организации.

По словам руководителя компании-подрядчика, работы выполняются в срок, и руководство «УПМК-22» принимает все меры по недопущению изменения дат окончания реконструкции. В ходе встречи Кутлунин подтвердил информацию о том, что пешеходный мост будет сдан к 5 августа.

«Проблема реконструкции Красного моста остро звучит в обсуждениях не только жителей города, но и всей области. Действительно, это важный объект, предназначенный для пассажирских и грузовых перевозок, для пешеходов. В настоящее время еще есть ряд вопросов, которые нельзя упускать из вида: сроки исполнения работ, в частности, по запуску пешеходного моста. Важно, чтобы подрядчик заранее закупил и подготовил все необходимые материалы, а строители в срок сдали этот объект», — заявил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»