Налоговики предложили бизнесу выгодную сделку

Специалисты подсказали, как избавиться от обязанности уплаты госпошлины.



Право повторной подачи документов в регистрирующий орган освобождает от уплаты госпошлины. Об этом напоминает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области. В ведомстве уточнили: юридические лица и индивидуальные предприниматели в предусмотренных законом случаях имеют право повторно подать документы для государственной регистрации без уплаты государственной пошлины. Такая возможность предоставлена бизнесу Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 312-ФЗ.

Налоговики также рекомендуют обратить внимание на пункт 7 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно ему, в случае отказа в госрегистрации по некоторым основаниям заявитель, после устранения выявленных недостатков, имеет право дополнительно однократно представить необходимые для госрегистрации документы без повторной уплаты пошлины. При этом можно не представлять повторно документы, которые уже имеются у налоговиков.

«Ранее, не приложив, например, какое-либо решение или заявление к требуемому комплекту документов и, соответственно, получив решение об отказе в государственной регистрации, необходимо было заново подготавливать весь комплект документов для регистрации», — пояснили по этому поводу в региональном управлении ФНС.

К слову, озвученная налоговиками рекомендация может коснуться сотен представителей орловского бизнеса, на что указывает ведомственная статистика. Согласно ей, за пять месяцев текущего года Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Орловской области вынесла без малого 400 решений об отказе в государственной регистрации, которые подпадают под действие указанных выше норм. То есть во всех этих случаях «отказники» могут воспользоваться правом, предусмотренным Федеральным законом № 129-ФЗ, представив надлежаще оформленные документы повторно без уплаты госпошлины.

ИА «Орелград»