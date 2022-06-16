Орел получит 28 миллионов на «умные» спортплощадки

Финансирование обещают обеспечить уже в 2022 году.



Правительство Орловской области изменило финансовые показатели распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Речь идет о средствах, выделяемых на закупку и монтаж оборудования для создания так называемых «умных» спортивных площадок. Напомним, это новое для Орловской области направление, недавно включенное в состав областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Согласно постановлению правительства, город Орел уже в 2022 году должен получить 28,571 миллиона рублей на создание «умных» спортплощадок. В предыдущей версии документа финансирование для областного центра не было предусмотрено. Объем субсидии для города Мценска новым постановлением правительства увеличен с 21,978 до 28,571 миллиона рублей. Амчане также вправе рассчитывать на субсидию в текущем году. Кроме того, деньги получит Орловский муниципальный округ, однако ему придется немного подождать. В 2023 году округу планируется перечислить 65,934 миллиона рублей, в 2024 году – еще 21,978 миллиона.

Как уже писал «Орелград», под «умными» спортивными площадками в государственной программе понимаются плоскостные и модульные спортивные сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства. Эти объекты должны быть оцифрованы – проект предполагает внедрение аппаратного цифрового контроля занимающихся спортом и аппаратное методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.

ИА «Орелград»