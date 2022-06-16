Орловским чиновникам посоветовали вложить деньги в кладбища

Финансирование необходимо для уборки и содержания городских погостов.

Депутаты Орловского горсовета настоятельно рекомендовали администрации Орла обеспечить финансирование необходимого объема работ по содержанию кладбищ и воинских захоронений областной столицы. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента. Дело в том, что ранее парламентарии обсуждали вопрос с уборкой и содержанием погостов и даже выезжали на места с рейдовым осмотром. Был выявлен ряд недостатков, чиновникам было рекомендовано их устранить. И вот теперь на заседании профильного парламентского комитета была заслушана информация о текущей ситуации.

Всего в городе насчитывается семь общественных кладбищ: Крестительское, Троицкое, Афанасьевское, Лепешкинское, Наугорское, Лужковское и Иоанно-Богословское. Восьмым является Историко-мемориальное кладбище, но оно предназначено далеко не для всех. Полномочия в данной сфере принадлежат органам местного самоуправления. Однако они вправе делегировать их специализированной организации.

В Орле выстроена целая цепочка. Так, мэрия функции по организации содержания кладбищ возложила на муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Оно и получает казенные средства на данные цели. Однако сами «муниципалы» непосредственной работой на кладбищах не занимаются. Они всего лишь выступают в роли заказчика и заключают муниципальные контракты с подрядчиками. Таким образом, деньги идут из мэрии транзитом через «УКХ» в карманы индивидуальных предпринимателей.

На заседании было отмечено, что с конца прошлого года по начало июня 2022 года контракты по содержанию кладбищ и воинских захоронений города были заключены между «УКХ» и ИП Стерликовой. Недавно был заключен контракт с ИП Пупониным. Его цена составляет 540 тысяч рублей. Он предусматривает выпиловку 26 аварийных и распиловку 10 упавших деревьев. Контроль за выполнением подрядчиками условий контрактов также возложен на «УКХ». А вот кто следит за «УКХ» — непонятно.

ИА «Орелград»