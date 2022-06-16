Орловским чиновникам придется отвечать гражданам в полтора раза быстрее

На вопросы, связанные с организацией детского отдыха отвечать нужно будет в течение 20 дней, а не 30, как сейчас.

Депутат областного Совета народных депутатов Владислав Числов предложил обязать чиновников давать ответ гражданам в течение 20 дней, а не 30, как принято сейчас.

Речь идет о запросах орловских родителей, связанных с летним отдыхом их детей. Члены профильного комитета уже одобрили эту инициативу и предложили президиуму регионального парламента внести законопроект в повестку ближайшей сессии.

«Жителям Орловщины, которые отправляют своих детей на отдых в детские лагеря или санатории, часто приходится сталкиваться с теми или иными вопросами, которые требуют ответа чиновников. Законодательство предусматривает, что чиновники должны отвечать на обращения граждан в 30-дневный срок. Порой, пока придет ответ и решится вопрос — уже и лето закончилось и дети остаются без запланированного отдыха. Мы предлагаем сократить срок рассмотрения граждан по этим вопросам до 20 дней. Это позволит быстрее и эффективнее отвечать чиновникам на обращения граждан и сократит количество случаев, когда дети оставались без отдыха в детском лагере или путевки в санаторий», — объяснил свою инициативу Числов.

ИА «Орелград»