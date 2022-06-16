Прокуратура опротестовала «либеральный» приговор экс-главе орловского депздрава

Советский районный суд «дал» Ивану Залогину три года условно вместо шести реальных, которые запрашивал гособвинитель.
Прокуратура обжаловала приговор Советского районного суда Орла, в соответствии с которым Иван Залогин, бывший глава департамента здравоохранения Орловской области получил условный срок.
Чиновника из команды Клычкова обвиняли в превышении должностных полномочий, и хотя суд признал Залогина виновным, наказание принципиально отличалось от запрашиваемых гособвинителем шести лет.
Согласно судебной картотеке дел, апелляция прокурора принята к рассмотрению.
ИА «Орелград»