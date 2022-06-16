Реконструкция орловского Красного моста снова может быть не доведена до конца

Финансовая состоятельность подрядчика оказалась под вопросом.

Намерения орловских чиновников и дееспособность подрядчика, ремонтирующего Красный мост, снова оказались под вопросом. Стали известны дополнительные условия, прописанные в контракте между мэрией Орла и компанией «Уваровская передвижная механизированная колонна №22».

Орловское отделение ЛДПР со ссылкой на результаты работы партийного проекта «Мониторинг госзакупок» заявило о выявлении подозрительных условий авансирования подрядных работ московской компании.

«Изначально в извещении, а далее в контракте авансирование каждого этапа не прописывалось, и только в дополнительном соглашении №6 от 13 мая 2022 года раскрывается механизм авансирования, причем практически для каждого этапа размер авансирования равняется 100%.

Отдельно хочется отметить, что несмотря на тот факт, что на момент заключения контракта 28 марта 2022 года ни у подрядчика, ни у заказчика не было вопросов к условиям осуществления авансирования, уже 30 марта 2022 года было подписано дополнительное соглашение №2, которое ссылается на часть 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, т.е. «при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения», таким образом появляются вопросы к реальности существования обстоятельств, позволяющих подписывать указанное дополнительное соглашение», — говорится в сообщении ЛДПР.

В настоящее время представители партии написали соответствующие заявления в областную прокуратуру и УФАС Орловской области.

Также активисты сняли короткий видеоролик, в котором делятся с земляками своими сомнениями.

ИА «Орелград»