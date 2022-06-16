В Ливнах «трудных подростков» перевоспитают за 1,65 миллиона

Город Ливны получил грант на реализацию важного социального проекта.



Как сообщает администрация Ливен, этот орловский город получил грант в размере 1,65 миллиона рублей на реализацию проекта «Движение вверх». Произошло это по итогам конкурсного отбора проектов муниципальных образований по развитию эффективных практик. Грант выделен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ливенский проект направлен на «создание условий, обеспечивающих социально значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом путем совместной деятельности субъектов системы профилактики и принятии комплексных мер».

В мэрии отметили, что площадками для реализации проекта станут школы, социальные и спортивные учреждения, а также организации дополнительного образования. За средства гранта в Ливнах обещают открыть кабинеты профконсультирования и профориентационной работы, психологической разгрузки. Будут работать школа «Робостанция» и военно-патриотический клуб «Отчизна». Продолжится развитие школьных служб медиации, будут организованы занятия по программам «Юный блогер» и «Территория безопасности». Также планируется проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению несовершеннолетних в различные спортивные секции, в занятия физической культурой и туризмом. Будет приобретено спортивное, психокоррекционное, туристическое оборудование, инвентарь, диагностические методики, видеоаппаратура и компьютерное оборудование, — заявили в администрации Ливен.

Ранее Межрайонный отдел МВД России «Ливенский» представил отчет о результатах оперативно-служебной деятельности за прошлый год. Из него следует, что по состоянию на 1 января 2022 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в ОПДН состояло 32 несовершеннолетних. Подростками в 2021 году в Ливнах было совершено шесть преступлений. В ходе профилактической работы сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних в райцентре было выявлено 147 административных правонарушений, совершенных подростками. В целях пропаганды правовых знаний сотрудниками ОПДН было проведено 232 выступления перед подростками и взрослыми.

ИА «Орелград»