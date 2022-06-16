В Орле росгвардейцы задержали восемь молодых людей

16.6.2022 | 13:02 Новости, Происшествия

Задержанные подозреваются в совершении административных правонарушений.

пресс-служба Росгвардии

Всего за неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области более 120 раз выезжали на охраняемые объекты различных категорий. По подозрению в нарушениях административного законодательства силовики задержали и доставили в органы внутренних дел восьмерых орловцев. Об этом сообщает пресс-служба указанного ведомства. В качестве примера приведен инцидент, произошедший в переулке матроса Силякова.

«Тревожный» сигнал на централизованный пульт вневедомственной охраны поступил около полуночи, помощь запросила так называемая «наливайка» — круглосуточное заведение общественного питания. Один из посетителей, набравшись до определенного состояния алкогольного опьянения, стал вести себя грубо и агрессивно.

«Гражданин разбил стеклопакет входной двери, пытался причинить ущерб прочим торгово-материальным ценностям торгового заведения, употреблял в адрес окружающих нецензурную лексику и отказался самостоятельно покинуть заведение, — так описали происходившее силовики. — Росгвардейцы предотвратили негативные последствия начавшегося конфликта и задержали хулигана. Им оказался местный житель 1997 г.р. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя передали в отдел полиции».

ИА «Орелград»

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