Юный орловец утонул во время купания около Дворянского гнезда

Это произошло в необорудованном месте рядом со знаком, запрещающим купание.

Вчера во второй половине дня 18-летней парень утонул в реке Орлик в районе Дворянского гнезда. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 16.37. Спустя полчаса после прибытия на место, водолазы нашли и извлекли тело. Оно находилось примерно в пяти метрах от берега на глубине два метра.

При этом, место не только не было оборудовано для плавания, но и на берегу имелся знак, запрещающий купание. Обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют сотрудники полиции.

Отметим, что с начала года как минимум семеро жителей Орловской области уже утонули в водоемах. В связи с этим региональное МЧС обратилось к орловцам и сняло профилактический ролик, призывающий к осторожности на водоемах:

«Главное управление МЧС России по Орловской области настоятельно рекомендует жителям региона! Соблюдайте правила безопасности на воде! Отдыхайте только на оборудованных пляжах (34 в регионе), не оставляйте без присмотра детей, а если они гуляю одни или с друзьями, обязательно будьте с ними на связи! Купание в состоянии алкогольного опьянения – опасно для жизни! Будьте осторожны и внимательны! Телефоны экстренных служб 01, 101 или 112».

ИА «Орелград»