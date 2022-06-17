Непрогнозируемую инфляцию назвали риском для массового спорта

В Ливнах определили приоритеты в деле развития спортивных объектов.



Администрация города Ливны обновила параметры муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта до 2025 года». Финансирование ее мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Общие затраты, согласно новой редакции документа, составят 304,7 миллиона рублей. В постановлении подчеркнуто, что объемы финансирования утверждены с учетом прогноза цен на ближайшие годы. Дело в том, что авторы программы описали возможные риски, которых оказалось несколько видов.

Так, финансовые риски связаны не только с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, но и с удорожанием стоимости товаров и услуг, а также непрогнозируемыми инфляционными процессами. Ограничение финансирования программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь не позволит добиться увеличения числа горожан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом. Также авторы указывают на административные риски. Они связаны с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации запланированных мероприятий. Кстати, одним из приоритетов программы является развитие инфраструктуры в сфере физкультуры и повышение уровня обеспеченности горожан спортивными объектами.

Согласно приведенной справке, на территории города находятся 82 спортивных сооружения, в том числе два физкультурно-оздоровительных комплекса, стадион, один ФОКОТ, две площадки с уличными тренажерами, девять сезонных катков, плавательный бассейн, десять футбольных полей и др. В сфере физкультуры и спорта в Ливнах занято 100 штатных работников. По подсчетам властей, в 2017 году в райцентре регулярно занимались спортом 8963 горожан. В 2020 году этот показатель превысил 17 тысяч человек. Согласно планам, к 2025 году доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, должна возрасти до 55 процентов. Поэтому одной из основных целей является создание условий для массового занятия спортом. Так, программой предусмотрено финансирование на ежегодное содержание спортивных сооружений, а также ремонт основания футбольного поля и трибун муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс». Предусмотрено и строительство крытого ледового катка с искусственным льдом.

ИА «Орелград»