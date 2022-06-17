Орловский Минюст заключил уникальный договор

Ведомство договорилось о сотрудничестве с собственной лабораторией.



Как сообщает пресс-служба Управления Минюста России по Орловской области, соглашение подписали глава этого ведомства Алексей Пузанков и начальник ФБУ «Орловская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» Тамара Ефимова. Договор можно назвать уникальным. Поскольку он стал первым подобным соглашением, заключенным в Центральном федеральном округе. Стороны договорились о совместном размещении территориального органа Минюста России и подведомственной Минюсту России службы на единых площадях.

В Управлении Минюста добавили, что документ был скреплен подписями сторон в рамках исполнения поручения министра юстиции Российской Федерации Константина Чуйченко. «Концепция единого размещения территориальных органов и подведомственных Минюсту России служб и ведомств направлена на обеспечение доступности получения государственных услуг гражданами Российской Федерации, а также эффективности реализации целей возложенных на Минюст России», — говорится в официальном пресс-релизе.

По окончании церемонии Алексей Пузанков выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Орловской лабораторией судебной экспертизы в интересах эффективного решения задач, поставленных Минюстом России. Основной целью деятельности лаборатории «является защита интересов государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица посредством проведения объективных научно-обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований».

На сайте учреждения отмечено: экспертизы и исследования проводятся только судебными экспертами, прошедшими профессиональную подготовку и аттестованными на право самостоятельного производства конкретных видов экспертиз экспертно-квалификационными комиссиями ведущих СЭУ Минюста России. Качество этой работы регулярно контролируется в рамках процедуры периодического подтверждения права самостоятельного производства экспертиз и рецензирования экспертных заключений.

ИА «Орелград»