Орловский облсуд оставил в силе жесткий приговор, вынесенный мценскими присяжными

Амчанина, из-за которого умер человек, приговорили к 11 годам строгого режима.

Орловский областной суд оставил в силе суровый приговор, вынесенный мценскими присяжными в отношении одного из местных жителей.

Речь идет об уголовном деле в отношении амчанина, который находясь в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил человека за то, что тот отказался распивать с ним спиртное. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице спустя два месяца после случившегося.

Фигурант был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Коллегия присяжных заседателей «дала» преступнику 11 из 15 возможных по этой статье лет. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.

Защитник осужденного нашел в деле обстоятельства, которые он счет признаками необъективного расследования, и подал апелляцию в облсуд.

Однако, вышестоящий суд, ознакомившись с материалами, пришел к выводу, что никаких нарушений, которые могли бы повлечь отмену приговора, нет.

ИА «Орелград»