Орловский облсуд оставил в силе жесткий приговор, вынесенный мценскими присяжными

17.6.2022 | 17:25 Закон и порядок, Новости

 Амчанина, из-за которого умер человек, приговорили к 11 годам строгого режима.

Орловский областной суд оставил в силе суровый приговор, вынесенный мценскими присяжными в отношении одного из местных жителей.

Речь идет об уголовном деле в отношении амчанина, который находясь в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил человека за то, что тот отказался распивать с ним спиртное. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице спустя два месяца после случившегося.

Фигурант был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Коллегия присяжных заседателей «дала» преступнику 11 из 15 возможных по этой статье лет. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.

Защитник осужденного нашел в деле обстоятельства, которые он счет признаками необъективного расследования, и подал апелляцию в облсуд.

Однако, вышестоящий суд, ознакомившись с материалами, пришел к выводу, что никаких нарушений, которые могли бы повлечь отмену приговора, нет.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования