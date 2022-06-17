Орловских детей поманили в уличные мультфильмы

Фестиваль уличных мультфильмов открывает прием заявок в Орле.



Организаторы фестиваля уличных мультфильмов выступили с обращением к мальчишкам и девчонкам Орловской области, к парням и девушкам, к малышне и тинейджерам – всем тем, кому сейчас от 4 до 18 лет. Их призывают присоединиться к фестивалю, цель которого: поддержка новых талантов в сфере мультипликации, и наглядная демонстрация того, что смартфон – это не только игры или социальные сети, но и инструмент для творчества и самовыражения. Призыв опубликован на образовательном портале Орловской области.

«На нашем конкурсе анимации ты сможешь создать свое собственное «Простоквашино» или «Ну, погоди!», придумать продолжение историй про «Приключения Пети и Волка» или «Вовку в Тридевятом царстве», своих персональных героев «Чуч-Мяуч», — говорится в обращении. — И не просто создать, но и показать всей стране! Твой мультфильм оценит жюри из настоящих гуру анимации – режиссеров и художников киностудии «Союзмультфильм», преподавателей факультета мультимедиа и анимации ВГИКа».

Прием заявок уже стартовал. По условиям, подать можно работы, созданные не ранее 2021 года и опубликованные в открытых источниках до 31 августа 2022 года. Свои мультфильмы участникам следует отправлять через форму на сайте проекта, указав имя, возраст, страну и город. Итоги конкурса будут подведены 31 октября этого года, победители получат электронные именные дипломы и курс анимации от «Союзмультфильма».

«Мультфильмы могут быть сняты в разной технике, — говорится на сайте проекта. — Тема видеосюжета – личный выбор автора. Отдельно будут отмечены участники, снявшие мультфильмы на темы экологии и географии родного края, спорта, авторы кукольных историй. Ребятам предлагают также создать анимации с символом фестиваля – Совенком».

Подробнее по ссылке.

ИА «Орелград»