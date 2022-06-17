Ремонт мостов Орла в срок не закончат?

До окончания ремонта осталось полтора месяца, а работы еще не начинались.

Довольно шокирующие факты были озвучены на заседании профильного комитета Орловского горсовета по строительству и перспективному развитию города. Как уточнили в пресс-службе городского парламента, депутаты решили обсудить ход ремонтных работ на мостах. Внимание общественности приковано к реконструкции Красного моста, которая уже стала скандальной. Ситуация там такова, что вокруг этого объекта может вспыхнуть новый скандал.

Однако в Орле ремонтируют не только его, но и пешеходные мосты. В горсовете отмечают, что заказчиком по этим работам выступило муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Оно заключило контракты на ремонт подвесного моста «Ботаника» через Оку, вантового мост через Орлик по улице Горького и пешеходного моста «Костомаровский» через Оку. Подрядчиком выступает компания ООО «СТРОЙ-57», срок исполнения работ — до 1 августа.

Из представленной парламентариям информации представителя «УКХ» следует, что работы ведутся в соответствии с план-графиком. Применительно к мосту «Ботаника» у нардепов особых претензий не возникло. Им рассказали, что там уже «выполнены работы по устройству опалубки ступеней, усилена уголками окантовка ступеней, произведена очистка отслоившегося материала (щебень, бетон), произведено обеспыливание бетонных мостовых опор».

«Между тем, народные избранники обратили внимание на тот факт, что к работам на двух других мостах подрядчик не приступил, а сроки исполнения контракта не за горами, то есть 1 августа, — отмечает пресс-служба Орловского горсовета. — Представитель «УКХ» пояснил: это связано с тем, что все еще не получены разрешительные документы от территориальных управлений на снос зеленых насаждений на примостовом пространстве, хотя заказчик направил запросы в Советский, Железнодорожный и Заводской районы».

Депутаты решили взять этот вопрос на контроль и запросили тот самый план-график, в соответствии с которым, если верить озвученным данным, планомерно проводится ремонт.

ИА «Орелград»