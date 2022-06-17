Условия предоставления временного жилья расширят

Поправки коснутся «жилищного» закона Орловской области.



В Орловский облсовет поступил на рассмотрение проект о внесении изменений в Закон Орловской области № 740-ОЗ «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда». Принят он был еще в 2008 году, а в последней редакции был утвержден в июле 2019 года. Законопроектом дополняются основания для предоставления гражданам жилья маневренного фонда, предназначенного для временного проживания. Также определяются документы, предоставляемые в уполномоченный государственный орган Орловской области для принятия на учет граждан, нуждающихся в таком жилье.

В частности, после вступления закона в силу в обновленной редакции право на «маневренные» комнаты появится у граждан, «у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Соответственно, им нужно будет представить чиновникам документы, подтверждающих непригодность их жилья, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Дело в том, что подобные ситуации в Орловской области, к сожалению, уже не редкость. А правовых оснований у граждан на получение муниципального жилья для временного проживания как бы и нет. Возник правовой пробел, который намерены заполнить депутаты. Согласно действующей редакции закона маневренное жилье предоставляется только в четырех случаях: в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся муниципальные квартиры; гражданам, утратившим жилье в результате обращения взыскания на него; гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством.

Таким образом, условия предоставления временного жилья расширяются и конкретизируются, а также приводятся в соответствие с нормами действующего федерального законодательства. В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, — отмечено в пояснительной записке. Его принятие не приведет к расходам областного бюджета.

ИА «Орелград»