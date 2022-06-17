В мэрии объяснили срыв реализации транспортной программы

Обнародована информация о проверке достоверности отчетов о реализации муниципальных программ.

Контрольно-ревизионный отдел администрации города Орла завершил проверку достоверности отчетов о реализации муниципальных программ за 2021 год. Мероприятие было проведено на основании распоряжения мэрии и стало частью реализации плана по внутреннему муниципальному финансовому контролю. В открытом доступе появился лишь краткий отчет об итогах проверки. Впрочем, и он позволяет судить о том, как именно в Орле выполняются целевые программы.

Так, ревизоры установили, что программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле» в минувшем году была исполнена на 92,93 процента, а программа «Развитие муниципальной системы образования» — на 85,8 процента. Заметное невыполнение плана в мэрии связывают с «периодом действия ограничительных мер». Интересно, что программа «Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» признана в целом исполненной. Хотя и тут «по отдельным показателям целевые показатели не достигнуты по объективным причинам».

Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020-2022 годы» в минувшем году была исполнена на 93,6 процента. Причины не называются, но их вряд ли можно связать с ограничениями, введенными из-за COVID-19. Обращает на себя внимание и тот факт, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Орла, рассчитанная на 2017-2025 годы, в 2021 году не была исполнена ни по одному из направлений. Срыв программы чиновники объясняют очень просто — отсутствие финансирования мероприятий, запланированных в ее рамках.

ИА «Орелград»