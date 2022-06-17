В Орле немного замедлился темп инфляции

Автомобили и стройматериалы дорожают, но медленнее. Продукты питания — быстрее.

В Орловской области замедлились темпы инфляции — 18,7 % в мае против 19,7 % в апреле. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Отмечается, что инфляция замедлилась за счет непродовольственных товаров и услуг. Например, производители отечественных стройматериалов столкнулись со сложностями при экспорте древесины. Соответственно, на внутреннем рынке произошло расширение предложения.

Также медленнее чем раньше дорожают автомобили. Потребительская активность и чтобы не допустить обвала рынка, продавцы также замедлили рост цен.

С продуктами питания, правда, дела обстоят хуже. В частности, логистические проблемы иногда мешают производителям закупать импортные ингредиенты. А сельхозпроизводители столкнулись с трудностями при закупке ветеринарных препаратов и кормов.

ИА «Орелград»