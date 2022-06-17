В Орле заморожен проект строительства дороги от Болховского до Наугорского шоссе

В горсовете назвали причины срыва проекта по строительству дороги.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, причины срыва амбициозного проекта были озвучены на заседании парламентского комитета по строительству и перспективному развитию города. Речь шла о строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от Болховского до Наугорского шоссе. Еще в декабре 2017 года «Орелгосзаказчик» заключил контракт с ООО «Проект+» на выполнение предпроектных работ.

В результате было предложено три варианта, из которых специально созданная комиссия отобрала один. Отмечается, что он оказался единственно возможным. Из описания следует, что трасса должна пройти от Болховского шоссе через жилой комплекс микрорайона «Болховской» по улице Генерала Лаврова, затем вдоль садов, пересекая овраг и проходя через Наугорский лесопарк с выходом на улицу Героев Пожарных примыкая к Наугорскому шоссе в районе магазина «Европа».

«На стадии проектирования при проведении публичных слушаний возник ряд причин, которые сделали невозможным дальнейшую разработку проектной документации, что привело к расторжению контракта», — отметили в пресс-службе горсовета. Так, оказалось, что значительная часть запроектированной трассы должна пройти по землям Министерства науки и высшего образования РФ, а такие части сложно изъять для строительства. Другие причины отдают душком скандала.

Так, в горсовете указали на «резонансное общественное мнение жителей микрорайона «Наугорский» о недопущении вырубки Наугорского лесопарка; недовольство жителей по улице Генерала Лаврова о прохождении вблизи их домов дороги общего пользования регионального значения; недовольство жителей по улице Героев Пожарных о перспективном увеличении трафика вблизи их домов, и увеличении загрузки на примыкание к Наугорскому шоссе в районе магазина «Европа».

«Учитывая все вышеизложенное, городские парламентарии рекомендовали городской администрации проработать альтернативные варианты выезда из Болховского микрорайона и внести соответствующие изменения в Генеральный план Орла», — резюмируют в парламентской пресс-службе.

ИА «Орелград»