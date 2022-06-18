Масштабы вирусной угрозы оценили в Орловском облсовете

18.6.2022 | 14:00 Новости, Экономика

Перед депутатами выступили специалисты в данной сфере.


В Орле на заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского облсовета был обсужден вопрос об эпизоотической ситуации в Орловской области. Мероприятие было расширенным, оно состоялось на базе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как рассказали в пресс-службе этого ведомства, среди прочего речь шла о недопущении заноса на территорию региона африканской чумы свиней и гриппа птиц.

«В текущем году на территории ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» был зарегистрирован один инфицированный объект по АЧС (останки кабана), — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — В настоящее время карантин снят. Вспышки высокопатогенного гриппа птиц не регистрировались».

Однако угроза сохраняется, на чем заострил внимание заместитель главы ТУ Россельхознадзора Лев Лейзеров. По его словам, в регионе имеются так называемые биологически уязвимые свиноводческие предприятия. По сути, это фермы, которые не могут подтвердить свой зоосанитарный статус. Как отметил специалист, такие хозяйства во избежание вспышек опасных инфекций должны быть переведены на альтернативные виды животноводства, однако этим они практически не занимаются.

«Другой проблемой региона остается практика засева полей кормовыми культурами на расстоянии ближе одного километра от ограждений свиноводческих комплексов, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Такие поля – приманки для кабанов – резервуара вируса АЧС. Лейзеров также подчеркнул важность соблюдения на территории Орловской области рекомендаций Минприроды в части создания тридцатикилометровых буферных зон вокруг крупных свиноводческих предприятий, где должна быть предусмотрена возможность изъятия до 100 процентов поголовья кабана. Пока в Орловской области буферные зоны не превышают 10 км».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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