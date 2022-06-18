Мощи Сергия Радонежского привезут в Орел

Ковчег со святыней будет пребывать в Орле 9 и 10 сентября 2022 года.



В Орловскую область уже через несколько месяцев будет принесен ковчег с честными мощами преподобного Сергия Радонежского – одного из самых почитаемых православных святых. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Точный график пока не определен, но ориентировочно в Орле святыня будет находиться 9 и 10 сентября. О месте пребывания ковчега с мощами Сергия Радонежского в митрополии обещают сообщить дополнительно.

Орел станет далеко не единственным российским городом, в котором побывает ковчег. Это часть масштабной программы, стартовавшей в день Святой Троицы по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчега поочередно побывает в разных епархиях Русской православной церкви, в том числе и Орловской.

«Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году РПЦ отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, — поясняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. — Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесен, по меньшей мере, в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров».

Принесение святыни в епархии организовано комиссией РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке ряда общественных организаций. По сообщениям СМИ, принесение мощей проходит в три этапа и по трем маршрутам. Так, 13 июня мощи преподобного прибыли в Екатеринбург, откуда отправились по городам Сибири и Дальнего Востока. Завершится маршрут перелетом от Петропавловска-Камчатского через Якутск и Норильск в Вологду.

Отметим, что акция стартовала в Троице-Сергиевой Лавре, где патриарх Кирилл благословил участников события: «Я хотел бы поблагодарить и благословить всех, кто отправляется в это спасительное путешествие. Дай Бог, чтобы ваши скорби, заботы и болезни — всех тех, кто будет участвовать в этом замечательном шествии, по милости Божией прошли. Чтобы любовь прикоснулась к вашим сердцам. И чтобы, выйдя из этого крестного хода, вы почувствовали реальную перемену в жизни. Да хранит вас Господь на этом замечательном, в честь преподобного Сергия совершаемом крестном ходе по городам и весям святой Руси».

ИА «Орелград»