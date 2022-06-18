Орловской области предписали строить больше жилья

Регион принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам строительства.



Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». Как уточнили в пресс-службе губернатора Орловской области, в нем приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и губернаторы. Орловскую область представлял не Андрей Клычков, а Вадим Соколов – в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Дело в том, что Клычков отправился в командировку, чтобы принять участие в работе Петербургского международного экономического форума.

«В центре внимания участников заседания была «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», — рассказали в пресс-службе губернатора. — В рамках обсуждения Стратегии пристальное внимание было уделено повышению доступности жилья для российских граждан. Была отмечена острая необходимость увеличения объемов ввода жилья и поддержания темпов строительства. С этой целью необходимо вводить определенные меры поддержки, востребованные в каждом конкретном регионе. Также речь шла о создании условий для индивидуального строительства. Особое внимание – расселению ветхого аварийного жилого фонда. На эти цели запланированы серьезные средства».

Участники совещания сошлись во мнении о том, что дорожное строительство и возведение объектов социальной инфраструктуры должны быть синхронизированы. Отметим, что по данным Орелстата в Орловской области на рынке жилищного строительства по итогам 2021 года было зарегистрировано 1034 строительные организации. Почти все они являются частными организациями. В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Жилье» и нацпроекта «Жилье и городская среда» плановый показатель по объему вводимого жилья составлял 300 тысячи квадратных метров. В реальности было введено 308,3 тысячи «квадратов», то есть план был перевыполнен на 2,7 процента.

В январе-мае 2022 года в Орловской области, по данным Орелстата, введено в эксплуатацию 140,4 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 91 тысяча «квадратов» в рамках индивидуального жилищного строительства. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен более чем на 28 процентов. При этом объемы индивидуальной застройки снизились по сравнению с прошлым годом почти на 17 процентов. Однако благодаря активизации организаций-застройщиков Орловская область по темпам строительства пока опережает прошлогодний график.

ИА «Орелград»