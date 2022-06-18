Почти 200 единиц оружия изъяли орловские росгвардейцы

18.6.2022 | 12:00 Происшествия

Еще более 100 единиц оружия жители Орловской области сдали добровольно.

В Управлении Росгвардии по Орловской области прошло совещание, посвященное подведению итогов служебно-боевой деятельности в текущем году. Как сообщает пресс-служба этого ведомства, его провел начальник теруправления Игорь Баранов, на совещании присутствовал и начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков. Согласно озвученной информации, в текущем году сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы совместно с полицией провели 16 363 проверки обеспечения условий сохранности оружия у граждан. Фактически были проверены 80 процентов владельцев оружия, насчитывающихся в регионе.

«Выявлено 429 нарушений, составлено 429 административных протоколов, изъято 195 единиц оружия, добровольно сдано 116 единиц оружия, — сообщили в пресс-службе орловской Росгвардии. — Особое внимание стражи правопорядка уделили профилактической работе по недопущению преступлений в данной сфере с различными категориями владельцев оружия, в том числе и в возрасте от 18 до 23 лет».

Также сообщается, что инженерно-технической группой ОМОН в этом году на территории области обследовано 48 предметов, внешне и конструктивно схожих со снарядами, гранатами и боеприпасами, в том числе, и времен Великой Отечественной войны. Что касается службы спецподразделений Росгвардии, то их бойцы в текущем году выполнили 109 задач и задержали 51 правонарушителя и 62 подозреваемых в совершении преступлений. Группами вневедомственной охраны было пресечено 196 правонарушений, а непосредственно на месте правонарушений они передали полицейским 78 граждан.

«Итоги выполнения поставленных перед военнослужащими и сотрудниками тероргана Росгвардии задач подтверждают их готовность к несению службы, высокий уровень профессионализма и личной ответственности каждого правоохранителя», — отметил Игорь Баранов.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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