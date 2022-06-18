Под Орлом собутыльники изрезали друг друга ножами

Уголовное дело завели на того из них, который пострадал меньше второго.



В Орловской области Болховский районный суд оценил действия двоих собутыльников, которые на пьяной почве устроили настоящую резню. Подробности рассмотрения уголовного дела сообщила пресс-служба райсуда. Приятели совместно распивали спиртные напитки. По какому-то поводу между ними вспыхнул словесный конфликт. Хозяин дома схватил с табурета кухонный нож и нанес им удар своему гостю. Клинок угодил в левое бедро. Гость решил отомстить, причем суд посчитал, что именно в тот момент у него «сформировался преступный умысел, направленный на причинение смерти своему знакомому».

Он тоже схватил нож и нанес им несколько ударов своему собутыльнику, причем все удары пришлись в жизненно важные органы. Потерпевший выжил благодаря оперативной и квалифицированной помощи медиков. При разбирательстве суд посчитал, что обвиняемый попросту не сумел довести свой преступный умысел до конца. Мужчину, который в этой поножовщине пострадал меньше своего противника, обвинили в покушении на убийство.

«В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в совершении преступления признал частично, показав, что убивать не хотел, а хотел лишь причинить физическую боль, — уточнили в пресс-службе суда. — Виновность подсудимого в инкриминируемом ему деянии подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, допрошенных в судебном заседании».

При этом в качестве смягчающего обстоятельства было учтено « противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления». Суд учел то, что потерпевший первым перешел от слов к делу и нанес своему собутыльнику удар, спровоцировав его, по сути, на ответные действия. Несмотря на это, обвиняемый был осужден и получил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет, которые он проведет в колонии строго режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»