Полиция в Орле собрала для беседы «земляков»

18.6.2022 | 13:01 Новости, Общество

Управление по вопросам миграции провело встречу с представителями национальных сообществ.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, основной темой беседы стали вопросы соблюдения иностранцами правил пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории нашей страны. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов и национальных сообществ, в том числе имам Орловской области Холид Расулов, председатель реготделения «Ассамблеи народов России» Галина Глазова и глава киргизского землячества Гулджамал Шоокулова.

«В ходе рабочей встречи также рассмотрены проблемные вопросы при реализации законодательства в сфере миграции, — уточнили в пресс-службе УМВД. — Кроме этого, полицейские рассказали присутствующим об основных изменениях миграционного законодательства».

Согласно текущей статистике, за пять месяцев 2022 года в Орловской области сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД проведено 995 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В результате было вскрыто 791 административное правонарушение, связанное с нарушением правил пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

ИА «Орелград»

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