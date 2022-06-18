В Орле полиция из-за выпускников будет усиленно дежурить два дня

Мэрия посоветовала полиции усилить бдительность в период выпускных.



Администрация Орла рекомендовала управлению МВД России по городу организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах проведения выпускных вечеров. В усиленном режиме стражам порядка придется работать два дня, так как проведение выпускных мэрия назначила на 24 и 25 июня. Чиновники даже посоветовали полицейским определенное время – по их мнению, усиленное дежурство должно быть организовано в периоды с 15.00 часов 24 июня до 8.00 часов 25 июня и с 15.00 часов 25 июня до 8.00 часов 26 июня.

Кроме того, мэрия призвала обеспечить общественный порядок не только при проведении выпускных вечеров в школах города, но и в традиционных местах коллективного отдыха выпускников. В качестве таковых в специальном постановлении администрации указаны площадь Ленина, Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, сквер Гуртьева, парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик в районе «Дворянского гнезда» и зона отдыха в Медведевском лесу по улице Рощинской. Городскому УМВД также рекомендовано обеспечить безопасное движение автотранспорта в местах проведения выпускных вечеров и коллективного отдыха школьников.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин поручил управлению образования, спорта и физкультуры и директорам школ организовать проведение выпускных вечеров 24 и 25 июня, причем начинаться такие мероприятия должны не позднее 22.00 часов. Ответственность за организованное проведение выпускных, охрану жизни и здоровья выпускников, учителей и посетителей Парахин возложил на директоров школ. Они же должны отвечать за противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность зданий и пришкольных территорий в указанные дни.

Управлению по безопасности администрации Орла мэр поручил обеспечить информирование соответствующих служб города о проводимых торжественных массовых мероприятиях, местах и времени их проведения, организовать взаимодействие с органами внутренних дел и службами противопожарной безопасности при проведении торжественной и досуговой частей выпускных вечеров.

ИА «Орелград»