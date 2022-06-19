«Деревню пенсионеров» под Орлом оставили без воды

Нарушенные права селян восстановили прокуратура и суд.



Судебным процессом завершилась проверка, проведенная прокуратурой Болховского района Орловской области. Как сообщает надзорное ведомство, она была проведена по обращению местных жителей. Это была проверка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Внимание привлекла ситуация в деревне Лутовинова под Болховом. Прокурорские работники лично там побывали. Они установили, что на территории указанного населенного пункта проживают 12 человек, и они фактически не обеспечены водой.

«Единственным источником питьевой воды является колодец, который фактически непригоден для использования жителями деревни, большинство из которых являются пенсионерами, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района было направлено исковое заявление в Болховский районный суд с требованием обязать администрацию Болховского района обеспечить бесперебойное водоснабжение в деревни Лутовинова».

Данный населенный пункт расположен на территории Однолуцкого сельского поселения. Деревня совсем маленькая – в ней насчитывается всего лишь шесть домовладений. Понятно, что исправно функционирующей системы водоснабжения в ней может и не быть просто из-за отсутствия внимания к проблеме. Однако это не означает, что местные чиновники могут не заниматься вопросами организации водоснабжения и водоотведения местных жителей.

Суд изучил ответ администрации. Из него следует, что централизованное водоснабжение деревни Лутовинова осуществляется от артезианской скважины. Сети водоснабжения протяженностью около 2,5 км имеют многочисленные ответвления к заброшенным фермам, которые ранее работали вблизи указанного населенного пункта. Эти сети достигли такой степени износа, что в период с 2008 по 2017 год они были постепенно перекрыты. «Ремонт водопроводных труб производился неоднократно, однако восстановить их целостность в полном объеме не представляется возможным», — признали чиновники.

Однако для суда важным оказалось то, что «факт отсутствия организации водоснабжения в деревне Лутовинова нашел свое подтверждение — жители указанного населенного пункта надлежащим образом не обеспечены водоснабжением». При таких обстоятельствах, как решил суд, администрацией Болховского района не обеспечено право граждан на удовлетворение их жизненных потребностей и сохранение здоровья. Суд исковое заявление прокурора удовлетворил в полном объеме – чиновникам отвели полгода на решение проблемы. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

ИА «Орелград»